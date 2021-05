Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 14-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Greiz (ots)

Seelingstädt/L2337: Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles zwischen einen Transporter und einem Radfahrer rückten gestern Abend (10.05.2021), gegen 17:20 Uhr Rettungsdienst und Polizei nach Seelingstädt, zur dortigen Landstraße 2337 aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Transporter-Fahrer (42) die Landstraße aus Richtung Berga kommend in Richtung Vogelgesang, als es in Seelingstädt zum Zusammenstoß mit dem unvermittelt auf der Straße befindlichen Radfahrer (14) kam. Aufgrund des Unfalles wurde der Junge schwer verletzt und ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Zudem wurden seine Erziehungsberechtigten informiert.

Der 42-jährige Transporter-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die Straße bis ca. 18:30 zum Teil voll gesperrt.

Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu melden. (RK)

