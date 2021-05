Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erfolg nach aufwendigen Ermittlungen

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen seitens der PI Altenburger Land gemeinsamer mit dem LKA Thüringen konnten am Freitag (07.05.2021) auf einem Baumarktparkplatz im Fünfminutenweg Nord mehrere Personen festgenommen werden, die wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, insbesondere dem Handel mit selbigen in nicht geringer Menge, im Visier der Ermittler lagen. Die Beamten stellten im Rahmen des Einsatzes mehr als 500 Gramm der Droge Crystal, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Datenträger sicher. Im Zusammenhang mit den Festnahmen wurde zudem eine Wohnung in Leipzig durchsucht. Gegen den 28-jährigen Haupttäter (syrisch) wurde am 08.05.2021 schließlich Haftbefehl erlassen, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt überführt wurde. Die Ermittlungen seitens der Altenburger Polizei sind bis dato noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. (RK)

