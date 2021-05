Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Eine 73-jährige Frau meldete sich am vergangenen Wochenende bei der Altenburger Polizei und erstattete Anzeige. Nach Auskunft der Seniorin befand sich diese am Samstag (08.05.2021), gegen 12:45 Uhr auf dem Friedhof in der Altenburger Straße, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann näherte. In der Folge entblößte sich der Unbekannte und zeigte sein Geschlechtsteil. Die 73-Jährige verlief daraufhin die Örtlichkeit. Die Kripo Altenburg hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können. Beschreibung des Mannes: 40-50 Jahre, schlank, mittelgroß, wenig Haare auf dem Kopf, bekleidet mit brauner Jacke, ohne Brille, kein Bart.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden. (RK)

