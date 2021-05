Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer fährt auf

Altenburg (ots)

Am 08.05.2021, gegen 15:00 Uhr wollte der Fahrer eines Pkw Skoda auf der B 180 zwischen Oberlödla und Rositz nach links in eine Gartenanlage abbiegen und musste daher verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 67-jährige Fahrerin eines Pkw Ford bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell