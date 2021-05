Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Am Samstag (08.05.2021), gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Innenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache streifte er den rechten Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte gegen ein Schild. Durch den Unfall wurde er so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber gerufen werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

