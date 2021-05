Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Die KPI Gera hat die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-Jährigen aufgenommen. Nach Auskunft dessen hielt sich dieser am 06.05.2021 (Donnerstag), gegen 01:30 Uhr in der Hilde-Coppi-Straße in Gera auf, als er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. In der Folge gerieten beide Personen in Streit, in dessen Zusammenhang der 23-Jährige von seinem Gegenüber mit einem Messer verletzt wurde. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die KPI Gera sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. dem Täter geben können. Beschreibung des Mannes: ca. 170-180 cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, dunkel gekleidet, sehr kurze bis keine Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell