Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz nach körperlicher Auseinandersetzung

Gera (ots)

Gera: Samstagabend (08.05.2021), gegen 18:40 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung in der Alexanderstraße zum Einsatz. Nach derzeitigem Stand wurde ein 22-Jähriger aus einer Personengruppe heraus körperlich angegriffen, was letzten Endes in einer gegenseitigen Körperverletzung endet. In diesem Zusammenhang fiel der 22-Jährige zu Boden und verletzte sich, so dass er medizinisch versorgt werden musste. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin, wobei im Zuge der eingeleiteten Fahndung 2 Beteiligte, darunter der 33-jährige Angreifer, festgestellt wurden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen die Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

