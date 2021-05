Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf das Dach geklettert

Gera (ots)

Nachdem die Geraer Polizei gestern früh (09.05.2021), gegen 05:30 Uhr die Mitteilung erhielt, dass sich mehrere Personen auf dem Dach des alten Milchhofes in der Siemensstraße aufhielten, kamen Polizeistreifen zum Einsatz. Vor Ort konnten vier Personen, zwei Frauen (36, 37) und zwei Männer (30, 35) angetroffen werden. Allen vier Anwesenden wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der stark alkoholisierte 30-Jährige kam diesem jedoch nicht nach und leistete in der Folge zudem Widerstand, so dass er in Gewahrsam genommen wurde. Die entsprechenden Ermittlungen wurden eingeleitet. (RK)

