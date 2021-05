Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mittagessen in Flammen

Greiz / Langenwetzendorf (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam kamen Polizei und Rettungskräfte im Langenwetzendorfer Ortsteil Naitschau zum Einsatz. Aufgrund einer Achtlosigkeit war auf den Küchenherd eine Pfanne mit Butter in Flammen aufgegangen. Die 66-jährgige Hausbesitzern wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch herbeigegeilte Nachbarn gelöscht werden. Der Sachschaden wird auch ca. 1500 Euro geschätzt.

