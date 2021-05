Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tiefgarage beschmiert

Greiz (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 22:00 Uhr wurde in der Tiefgarage am Greizer Von-Westernhagen-Platz Graffiti festgestellt. Mit schwarzer Sprühfarbe wurde ein ca. 12m langer Schriftzug auf eine Wand aufgebracht. Die Polizeiinspektion Greiz sucht Zeuge: 036616210

