Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW - Fahrer auf Drogen unterwegs

Weida (ots)

Am Freitagmittag gegen 11:15 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Greiz in Geraer Straße in Weida einen VW Passat. Es stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss der verbotenen Substanzen Crystal Meth sowie Cannabis stand. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Der Betroffene muss mit einem Fahrverbot sowie mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

