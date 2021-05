Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe haben Handy am Tatort vergessen

Greiz (ots)

Im Zeitraum vom 06.05.21 16:00 Uhr bis 07.05.21 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Metallbaufirma in der Plauenschen Str. in Greiz ein. Hierzu zerschlugen die Tatverdächtigen ein Fenster auf der Rückseite des Firmenanwesens. Im Inneren Firma wurde nach Bundmetall und anderen Gegenständen von Wert gesucht. Im Rahmen der polizeilichen Tatortarbeit wurde festgestellt, dass einer der Täter sein Handy am Tatort verloren hat.

Die PI Greiz ermittelt wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Täter wird gebeten, sein Mobiltelefon bei der PI Greiz abzuholen.

