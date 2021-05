Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Geldbörsen

Gößnitz (ots)

Am Freitag wurde gegen 11:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Gößnitz zwei 70 - jährigen Rentnern jeweils die Geldbörse entwendet. Diese befanden sich zum Zwecke des Einkaufes im Supermarkt in der Zwickauer Straße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei eine Geldbörse aus einer am Einkaufswagen befindlichen Tasche und eine weitere Geldbörse wurde den 70 - jährigen Geschädigten aus der Jackentasche entwendet.

Die Polizei warnt eindringlich, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen!

