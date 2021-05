Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Großebersdorf: Ein Zigarettenautomat, welcher bei einem Imbiss in Großebersdorf (Harth-Pöllnitz) aufgestellt war, war offenbar Ziel unbekannter Täter. Von Mittwoch (05.05.2021) zu Donnerstag (06.05.2021) öffneten die Diebe gewaltsam den Automaten und beschädigten ihn dabei. Inwiefern es den Tätern gelang, tatsächlich Zigaretten oder gar die Geldkassette zu stehlen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, an die Polizei in Greiz zu wenden. (RK)

