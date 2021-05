Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Gera (ots)

In der Nacht vom Donnerstag (06.05.2021), gegen 22:40 Uhr zu Freitag (07.05.2021), gegen 02:10 Uhr hielten sich unbekannte Täter in der Johannes-R.-Becher-Straße auf, so dass die Geraer Polizei in der Folge die Ermittlungen zu einer begangenen Sachbeschädigung einleiten musste. Im besagten Zeitraum verunstalteten die Täter die Fassade und eine Tür zum Ärztehaus in der besagten Straße mit diverser Farbe und verursachte so Schaden. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

