Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Gleisbett gelandet

Gera (ots)

Gestern Vormittag (06.05.2021), kurz vor 10:00 Uhr kamen Polizeibeamte und in der Folge ein Abschleppdienst in der Enzianstraße / Wiesestraße zum Einsatz. Dort geriet eine 64-jährige Mercedesfahrerin beim Befahren der Straße in das Gleisbett, wobei der Pkw stecken blieb. Der hinzugerufenen Abschleppdienst war notwendig, um das Fahrzeug zu bergen. Während der Bergungsarbeiten stürzte zudem eine unbeteiligte Fußgängerin über das Abschleppseil und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Fahrzeugbergung war die Wiesestraße kurzzeitig gesperrt. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell