Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen sichergestellt - Ermittlungen gegen 26-Jährigen

Gera (ots)

Aufgrund eines stark wahrnehmbaren Marihuanageruchs aus einer Wohnung in der Hußstraße meldete sich am gestrigen Tag (05.05.2021), gegen 18:00 Uhr ein Zeuge bei der Geraer Polizei. Als die Beamten bei der betreffenden Wohnung ankamen, bestätigte sich die Meldung. Bei einer anschließenden freiwilligen Wohnungsnachschau fanden die Beamten bei dem 26-jährigen Wohnungsinhaber sowohl in mehreren kleinen Cliptütchen abgepacktes Marihuana sowie eine Vielzahl von Marihuana-Blüten, diverse Drogenutensilien und einen Elektroschocker auf. Alles wurde daraufhin beschlagnahmt. Der Wohnungsinhaber wurde zudem vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an. (RK)

