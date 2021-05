Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kommt von Straße ab

Gera (ots)

L1079/Caasen: Gestern Nacht (04.05.2021), gegen 23:00 Uhr kamen Polizeibeamte und in der Folge ein Rettungswagen aufgrund eines Unfalles entlang der L1079 zum Einsatz. Dort kam zuvor ein Pkw Hyundai beim Befahren der Straße von Beetenhausen in Richtung Brahenau von dieser ab und landete im Straßengraben. Hierbei verletzte sich der 40-Jährige, so dass der Rettungswagen angefordert wurde. In Rahmen der Unfallaufnahme zeigte bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest ein positives Ergebnis an. Zudem war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat folglich die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. (RK)

