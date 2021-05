Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: E-Bike-Fahrer unter Drogen

Gera (ots)

Ronneburg. Polizeibeamten fiel gestern Abend (04.05.2021), gegen 23:00 Uhr ein E-Bike-Fahrer auf, der die August-Bebel-Straße in stadteinwärtiger Richtung fuhr. Als der Fahrer die Polizeibeamten erblickte, bog er in die Mühlenstraße ein und fuhr diese in Schlangenlinien weiter. In der Folge verlor er jedoch die Kontrolle über sein Rad, kam zu Fall und landete in einem Rosengebüsch. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Die entsprechenden Ermittlungen gegen den jungen Mann wurden seitens der Polizei eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell