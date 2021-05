Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 04.05.2021, gegen 20:20 Uhr wurde in Remsa in der Luckaer Straße ein Pkw Mercedes kontrolliert. Bei dem 63-jährigen Fahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv. Er musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus und durfte nicht mehr weiterfahren. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

