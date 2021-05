Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffittisprayer gestellt

Altenburg (ots)

Gestern Abend (03.05.2021) gegen 18:20 Uhr beobachtete ein Zeuge wie eine männliche Person in der Kunstgasse in Altenburg die Mauer des dortigen Kunstturmes mit blauer Farbe besprühte. Unverzüglich rückten Polizeistreifen zum Einsatzort aus, die den Täter, einen 41-jährigen Mann, in Tatortnähe feststellten. Dieser hatte nicht nur frische blaue Farbe an den Händen, sondern in seinem mitgeführten Beutel noch zwei Dosen mit entsprechender Sprühfarbe dabei. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

