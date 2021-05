Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Laternenmast kollidiert

Greiz (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern früh (03.05.2021, gegen 07:30 Uhr) die Fahrerin (40) eines Pkw Skoda beim Befahren der Straße Am Hirschberg von dieser ab. In der Folge kollidierte sie mit einem am rechen Fahrbahnrad stehenden Betonmasten. Glücklicherweise blieb die 40-Jährige unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden. Auch der Betonmast blieb heil. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell