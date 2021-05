Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzungshandlung zum Nachteil eines 17-Jährigen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Demnach kam es am 30.04.2021 zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle in der Ernst-Abbe-Straße Gera zu dem körperlichen Angriff auf den 17-jährigen Jugendlichen. Nach Auskunft des Geschädigten wurde dieser aus einer Gruppe von circa 10 - 20, männlichen und weiblichen Personen (zwischen 15 und 20 Jahren) heraus mehrfach geschlagen, wobei zeitweise seitens der Angreifer auch gemeinschaftlich agiert wurde. Nach der Tat stieg die Gruppierung letztlich in die Straßenbahn und fuhr stadteinwärts davon. Der angegriffene Jugendliche wurde verletzt musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell