Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schutzengel war anwesend

Gera (ots)

Glück im Unglück hatte gestern ein 14-jähriger Fahrradfahrer, als er am Nachmittag (ca. 14:40 Uhr) mit seinem Rad die Heinrichstraße in Richtung Lusan befuhr. Denn er bemerkte offensichtlich ein rot blinkendes Andreaskreuz zu spät, überfuhr anschließend die Straßenbahnschienen und stieß mit der dort fahrenden Straßenbahn zusammen. Der 14-Jährige kam daraufhin zu Fall und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Sowohl an seinem Fahrrad, als auch an der Straßenbahn entstand Schaden. Der Straßenbahnfahrer als auch anwesende Fahrgäste blieben unverletzt. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden über den Unfall informiert. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell