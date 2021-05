Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen gestohlen

Gera (ots)

Den Einbruch in die Lagerhalle einer Firma im Eselsweg meldete am gestrigen Tag (03.05.2021) ein Verantwortlicher der Geraer Polizei. Wie vor Ort bekannt wurde, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 30.04.2021 zum 03.05.2021 gewaltsam Zutritt zur betreffenden Lagerhalle und stahlen von dort mehrere gelagerte Reifen. Anschließend gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

