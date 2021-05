Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe entwendeten Mähroboter

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am vergangenen Sonntag (02.05.2021) hielten sich unbekannte Diebe in der Zeitzer Straße in Meuselwitz auf. Ein Anwohner meldete gegen 02:00 Uhr in der Nacht der Altenburger Polizei, dass soeben zwei Personen den Zaun seines Grundstückes überstiegen und seinen dort befindlichen Mähroboter samt Ladestation stahlen. Anschließend entfernten sich die Einbrecher vom Grundstück und fuhren mit einem Pkw und dem Beutegut in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen. Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern nimmt die PI Altenburger Land unter der Tel.Nr.: 03447/471-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell