Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert am Steuer eines nicht zugelassenen Pkw

Altenburg (ots)

Am Freitag (30.04.2021) gegen 19:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei, dass im Bereich der Wettiner Straße ein Mann mit seinem dunklen Fahrzeug ohne amtliche Kennzeichen unterwegs war. Dieses Fahrzeug konnte in der Folge durch die eingesetzten Beamten in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass der 63-jährige Fahrer und Besitzer des Fahrzeuges dieses bisher noch nicht amtlich angemeldet hatte und deshalb dafür keine Kennzeichentafeln vorhanden waren. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde beim Fahrzeugführer ein Alkoholwert von über 0,5 Promille festgestellt. Es folgte die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens gegen den Mann.

