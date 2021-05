Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter Fahrer verletzt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Gestern (02.05.2021), gegen 11:25 Uhr, befuhr der 61-jährige Fahrer eines VW-Transporters die Bundesstraße 92 von Wildetaube in Richtung Witchendorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurde der Kraftfahrer verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

