Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung gemeldet - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gestern Abend (02.05.2021), gegen 18:45 Uhr wurde der Geraer Polizei die Auseinandersetzung von mehreren Personen in der Schmelzhüttenstraße gemeldet, so dass unverzüglich Streifenwagen zum Einsatzort fuhren. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war keiner der Beteiligten mehr anwesend. Allerdings konnte ein beschädigter Pkw Peugeot festgestellt werden, der offensichtlich im Zuge der Auseinandersetzung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Beteiligten geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

