Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung im Wald an der Aumatalsperre

Weida (ots)

Am 01.05.2021 gegen 14:45 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei Greiz darüber informiert, dass es vermutlich in einem Waldstück an der Aumatalsperre zu einem Brand gekommen ist. Durch die schnell handelnden Feuerwehren von Weida und Steinsdorf wurde der Brand in dem betreffenden Waldstück lokalisiert und erfolgreich bekämpft, ehe Schlimmeres passieren konnte. Durch polizeiliche Ermittlungen ergaben sich eindeutige Hinweise, dass das Feuer durch Brandstiftung hervorgerufen wurde. Betroffen war ein 10 x 10 Meter großes Areal, welches der oder die unbekannten Täter in Brand setzten. Die Ermittlungen dazu wurden durch die Kriminalpolizei Gera übernommen. Für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung ist die Polizei Greiz unter Tel. 036616210 zu erreichen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell