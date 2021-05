Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken unterwegs

Gera (ots)

In den späten Abendstudnen des 1. Mai kontrollierten Polizeibeamte des Inspektionsdientes Gera einen 59-jährigen Fahrradfahrer in der Leibnitzstraße in Gera. Dieser fiel den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einem Wert von 1,74 Promille. Es wurde eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Radfahrer eingeleitet und eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus mit ihm durchgeführt.

