Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher gestohlen

Gera (ots)

Gera: Den Diebstahl zweier Feuerlöscher aus einem Schulgebäude in der Enzianstraße meldete am Freitag (30.04.2021) eine Verantwortliche der Geraer Polizei. Demnach hielten sich die Täter in der Zeit vom 26.04.2021 - 29.04.2021 in dem Schulgebäude auf und stahlen die frei zugänglichen Feuerlöscher. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

