Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Altenburg (ots)

Altenburg: Gegen 10:20 Uhr am gestrigen Donnerstag (29.04.2021) kam es an der Kreuzung Leipziger Straße / Parkstraße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw SSANGYONG (Fahrer 84) und einem Radfahrer (62). Der Radfahrer kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

