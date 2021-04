Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fernseher entwendet

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Donnerstag (29.04.2021), zwischen 18:00 und 21:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Brauhausgasse ein. Dort entwendeten sie einen Fernseher der Marke TCL.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell