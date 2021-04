Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Greiz sucht Zeugen nach Sachbeschädigung am Strandbad

Greiz (ots)

Zeulenroda: Insgesamt 22 umgestürzte Zaunsstützen, ca. 70 Meter niedergedrückter Maschendrahtzaun sowie 250 herausgerissene Heckenpflanzen gehen auf das Konto unbekannter Sachbeschädiger. In der Zeit vom Mittwoch (28.04.2021) zum Donnerstag (29.04.2021) zogen die Täter am Strandbad in Zeulenroda entlang und beschädigten im Bereich des Bleichenweges den neu gesetzten Zaun mitsamt den jungen Heckenpflanzen. Hierbei verursachten Sie einen Sachschaden von knapp 3000 Euro. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

