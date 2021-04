Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall in der Straße des Friedens

Gera (ots)

Am 29.04.2021, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich in der Straße des Friedens ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw Porsche fuhr stadteinwärts. Auf Höhe des Dahliengartens kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Lichtmast und in der Folge mehrfach mit anderen Hindernissen. Durch den Unfall wurden alle Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Aufgrund der mehrstündigen Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten war die Straße des Friedens für mehrere Stunden voll gesperrt.

