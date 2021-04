Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Gera (ots)

Am 28.04.2021, gegen 13 Uhr, ereignete sich im Bereich der Kreuzung Vogtlandstraße / Arminiusstraße ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten. Der 66-jährige Fahrer eines Pkw Toyota befuhr die Vogtlandstraße in Richtung Weida. An der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Arminiusstraße musste der 66-Jährige halten. Dies bemerkte der 33-jährige Fahrer eines Pkw Mazda zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Der Toyotafahrer wurde leicht verletzt und kam zur Kontrolle ins Klinikum.

