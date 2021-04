Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Pkw-Diebstahl

Gera (ots)

Die Besitzerin (80) eines Pkw Opel Corsa meldete am gestrigen Tag (28.04.2021) den Diebstahl ihres Fahrzeuges bei der Geraer Polizei. Nach Auskunft der Geschädigten stellte diese das Fahrzeug am 27.04.2021, gegen 12:00 Uhr, auf einer Parkfläche in der Schleizer Straße, auf Höhe der dortigen Postfiliale, ab. Als die Seniorin am 28.04.2021, gegen 11:30 Uhr, zum Parkplatz kam, stand das Auto nicht mehr dort. Eine Absuche der Umgebung verlief zudem erfolglos. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Pkw-Diebstahl aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des blauen Opel Corsa mit Geraer Kennzeichen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

