Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb wird aggressiv

Gera (ots)

Gestern Vormittag (28.04.2021), gegen 09:50 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Vogtlandstraße beim Diebstahl erwischt. In der Folge gab der Mann schließlich das Beutegut, diverse Lebensmittel, wieder heraus. Als ihm klar wurde, dass nun eine Anzeige drohte, wurde der Dieb schließlich aggressiv, stieß eine Mitarbeiterin beiseite und verließ den Supermarkt. Da die Personalien des Mannes bereits feststanden, suchten ihn Polizeibeamte zu Hause auf und leiteten schließlich gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

