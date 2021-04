Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wald brannte

Greiz (ots)

Zu einem Waldbrand wurden am Mittwoch, den 28.11.2021, gegen 15:55 Uhr, Polizei und Feuerwehr gerufen. In einem Waldstück zwischen Kammweg Pulverturm und Wohngebiet "Am Roth/ Laagweg" brannten ca. 2500 m2 der Fläche. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell