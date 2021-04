Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mountainbike entwendet

Greiz (ots)

Wie gestern der Polizei mitgeteilt wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter in der zurückliegenden Zeit ein rotes Mountainbike. Das Fahrrad war im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reichenbacher Straße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell