Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrszeichen bei Unfall beschädigt

Gera (ots)

Altenburg: Am 28.04.2021 um 20:20 Uhr befuhr eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Fabrikstraße. Auf Grund von Unaufmerksamkeit kollidierte sie mit einem Verkehrszeichen. Sowohl am Pkw Ford als auch am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

