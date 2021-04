Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kripo Gera sucht Zeugen zu Einbruch in Arztpraxis

Gera (ots)

Bad köstritz: Wie die Polizei bereits mitteilte, brachen unbekannte Täter in der Zeit vom Donnerstag (22.04.2021) zum Freitag (23.04.2021), gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis in der Werner-Sylten-Straße ein und stahlen von dort einen kleinen Tresor. Dieser konnte am Folgetag in einer nahegelegenen Gartenanlage wieder aufgefunden werden.

Im Rahmen der Ermittlungen seitens der KPI Gera werden Zeugen gesucht, die sowohl Hinweise zum Einbruchsgeschehen geben können, als auch verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem in der Gartenanlage entsorgten Tresor gemacht haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

