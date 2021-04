Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Opel Astra beschädigt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Ein in der Schmelzhüttenstraße abgestellter Pkw Opel geriet offenbar ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 25.04.2021 zum 27.04.2021 schlugen diese den rechten Außenspiegel des Fahrzeuges ab, so dass dieser, als auch die Fahrzeugtür beschädigt wurden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Dieser werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

