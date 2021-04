Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 41-Jähriger sorgt für zweifachen Polizeieinsatz

Gera (ots)

Ein 41-jähriger Mann sorgte gestern Abend (27.04.2021) zweimal für einen Polizeieinsatz in Gera. Zunächst geriet er kurz nach 21:00 Uhr mit einem Sicherheitsdienst in der Heinrichstraße in verbalen Streit, schubste einen zur Hilfe eilenden Rettungssanitäter beiseite und stieß in der Folge ein mobiles Verkehrszeichen gegen dessen Rettungswagen, so dass Sachschaden entstand.

Dem jedoch nicht genug. Kurz vor 23:00 Uhr hielt sich der 41-Jährige in einer Pizzaria in der Humboldstraße auf. Dort nahm er sich zwei Flaschen Bier und wollte ohne zu bezahlen gehen. Als ihn die Mitarbeiterin auf den Diebstahl ansprach und sich ihm in den Weg stellte, stieß er diese, begleitet von Drohungen und Beleidigungen, beiseite und flüchtete. Die 49-jährige Frau wurde hierbei verletzt.

Der stark alkoholisierte Dieb konnte schließlich im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die zwei noch ungeöffneten Flaschen Bier hatte er bei sich. Gegen den 41-Jährigen, der am 28.04.2021 auf Weisung der Staatsanwaltschaft, wieder entlassen wurde, wurden entsprechende Ermittlugnsverfahren eingeleitet. (KR)

