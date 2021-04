Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei kam gestern Nachmittag (27.04.2021) in einer Arztpraxis in der Wettiner Straße zum Einsatz. Im Zuge des Einsatzes wurde bekannt, dass kurz vor 14:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann die Praxis betrat, sich im Bereich der Toilette entblößte, um schließlich einer Mitarbeiterin sein erigiertes Geschlechtsteil zu zeigen. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Trotz eingeleiteter Fahndung nach diesem konnte er nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann, der auf ca. 25 Jahre geschätzt wurde, geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden. (RK)

