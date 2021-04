Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall beim Abbiegen

Altenburg (ots)

Am Dienstagmorgen (27.04.2021, gegen 06:15 Uhr) befuhr der Fahrer (32) eines Pkw Mazda die B7 in der Absicht, nach links in Richtung Gerstenberg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

