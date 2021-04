Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kradfahrer gestürzt

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz/Uhlersdorf: Beim Befahren der Straße Uhlersdorf in Richtung Uhlersdorf geriet der Fahrer (23) gestern Abend (27.04.2021), gegen 19:10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Sowohl der 23-jährige Fahrer als auch seine 19-jährige Sozia wurde bei dem Sturz verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Krad selbst war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

