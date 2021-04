Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz Am Flughafen

Altenburg (ots)

Nobitz: Die Altenburger Polizei kam in den Morgenstunde (gegen 05:25 Uhr) des gestrigen Montages (26.04.2021) in der Straße Am Flughafen zum Einsatz, da der Einbruch in eine dort ansässige Firma gemeldet wurde.

Wie sich vor Ort herausstellte, beschädigten bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe der Firmenwerkshalle, indem sie diese mit einem Gegenstand einwarfen. Zudem setzten sie einen auf dem Außengelände befindlichen Propellerprüfstand in Brand, welcher in Gänze den Flammen zum Opfer fiel.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Da kein offenes Feuer mehr festgestellt wurde, kam es nicht zum Einsatz der Feuerwehr.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montages (26.04.2021) auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) oder 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bei der Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell