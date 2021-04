Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 24.04.-26.04.2021 beschädigten Unbekannte Am Brühl eine Holztür an der Rückseite des Altenburger Theaters, indem sie diese mit einem Graffiti beschmierten. Die Täter brachten dabei mit weißer Farbe verschiedene Buchstaben und Worte an. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen genommen.

